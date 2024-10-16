Грабеж, кражи и хищения: 15 преступлений раскрыли с помощью видеокамер в Бурлинском районе

За девять месяцев с помощью камер раскрыли 15 преступлений. Среди них: один грабёж, три кражи, два случая хулиганства, два преступления, связанные с наркотиками в особо крупном размере, один случай незаконной рекламы наркотиков, один случай хищения оружия и пять других преступлений.

В Бурлинском районе установлено 210 камер, большинство из них находятся в общественных местах, на улицах и во дворах. Шестнадцать камер установлены на перекрёстках, а четыре — на въездах в город Аксай, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

За девять месяцев с помощью камер раскрыли 15 преступлений. Среди них: один грабёж, три кражи, два случая хулиганства, два преступления, связанные с наркотиками в особо крупном размере, один случай незаконной рекламы наркотиков, один случай хищения оружия и пять других преступлений.

Также камеры помогли выявить 953 административных правонарушения. Из них 145 человек были пойманы за мелкое хулиганство и выброс мусора, 334 человека — за распитие алкоголя в общественных местах, а 474 человека нарушили правила дорожного движения.

В полиции пояснили, что камеры устанавливаются на основе анализа преступности и правонарушений в местах с массовым скоплением людей, на опасных участках дорог и в других важных местах.



Ранее мы писали о том, что за 9 месяцев 2024 года в Бурлинском районе зарегистрировано 24 интернет-преступлений. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что интернет-мошенничество составляет 13% от всех преступлений, и их количество осталось почти неизменным: 25 случаев в прошлом году и 24 — в этом. Снижение числа таких преступлений связано с активной профилактической работой. Однако мошенники придумывают новые способы обмана.

Самый распространенный вид мошенничества — это звонки, когда преступники представляются сотрудниками полиции или банков и под предлогом защиты денег от мошенников заставляют жертв брать кредиты или переводить средства на чужие счета. В ведомстве отметили, что в Бурлинском районе удалось завершить расследование 14 случаев интернет-мошенничества. Для защиты от таких преступлений полиция рекомендует использовать приложение «e-Gov» для добровольного отказа от оформления займов.