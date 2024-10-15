Конфликт не из-за банки пива: МВД РК сделало заявление по убийству подростка

В Конаеве прошла пресс-конференция по делу об убийстве Шерзата Болата в Талгаре. Полиция и прокуратура Алматинской области обнародовали видео с камер наблюдения магазина, где произошло преступление. В МВД отметили, что конфликт возник не из-за банки пива — все транзакции подтверждены банком, и часть суммы была оплачена наличными

В Конаеве прошла пресс-конференция по делу об убийстве Шерзата Болата в Талгаре. Полиция и прокуратура Алматинской области обнародовали видео с камер наблюдения магазина, где произошло преступление. В МВД отметили, что конфликт возник не из-за банки пива — все транзакции подтверждены банком, и часть суммы была оплачена наличными.

Также появились новые сведения о пожаре в доме родителей убитого: на месте происшествия были обнаружены канистра и резиновые перчатки. Подозреваемыми проходят 10 человек, возбуждено несколько уголовных дел по фактам убийства, угроз, недонесения и два дела по хулиганству.

— Это дело мы держим под особым контролем. Экспертизы проводятся, нарушений не выявлено. Мы также выясняем причины пожара. 600 свидетелей опрошено, экспертизы продолжаются. Родные Шерзата находятся под охраной. В социальных сетях много фейков и призывов к митингам, что только усложняет нашу работу, — заявил прокурор Алматинской области Берик Адамов.

По факту появления в сети видео с места преступления также будет возбуждено уголовное дело. Берик Адамов добавил, что он будет ходатайствовать о проведении судебного разбирательства в режиме онлайн.

МВД также опровергло существование ОПГ "Хуторские". По словам замглавы МВД Бауыржана Аленова, была проверена вся информация о связях и контактах подозреваемых, но никаких улик, указывающих на организованную преступную группу, найдено не было.