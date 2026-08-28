Хищение 1,5 млрд тенге на Qarmet: суд вынес приговор 13 участникам ОПГ

Преступная схема на предприятии действовала с января 2021 года по декабрь 2023 года.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к различным срокам 13 участников организованной преступной группы, причастных к крупным хищениям на АО "Qarmet" (бывший "АрселорМиттал Темиртау"), сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.

Преступная схема на предприятии действовала с января 2021 года по декабрь 2023 года. Организаторы наладили поставку на завод вагонов под видом качественного металлолома, хотя на самом деле они были заполнены шлаком, песком, щебнем, землей и другими неметаллическими примесями.

- Участники схемы заранее распределяли между собой роли. Одни обеспечивали беспрепятственный пропуск вагонов на территорию предприятия и их ускоренную разгрузку, другие способствовали искусственному занижению показателей засоренности металлолома. В результате этих действий АО "Qarmet" причинен ущерб на сумму 1 млрд 503 млн 954 тыс. тенге, - рассказали в надзорном ведомстве.

Помимо реальных сроков заключения, суд удовлетворил требования прокуратуры о конфискации имущества, купленного на преступные доходы. В доход государства обратили автомобили, недвижимость и деньги на счетах осужденных на общую сумму около 1 млрд тенге.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск предприятия: с фигурантов дела солидарно взыскали оставшиеся 803 млн 954 тыс. 694 тенге в качестве возмещения ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу.