Предприниматель Азамат Умаргалиев, ранее работавший в области техники безопасности, всегда придавал большое значение экологии и сортировке отходов.

Предприниматель Азамат Умаргалиев, ранее работавший в области техники безопасности, всегда придавал большое значение экологии и сортировке отходов. Увидев в интернете идею установки контейнеров для хлебных отходов, он, опираясь на опыт алматинских бизнесменов, решил реализовать этот проект в городе Аксай Бурлинского района. Азамат планирует перерабатывать хлебные отходы и продавать их фермерам.

— Я хотел заниматься делом, полезным для общества. С детства нас учили бережно относиться к хлебу: если он упал на землю, его нужно поднять. Собранный хлеб будет перерабатываться методом экструдирования. Хлеб в пакетах плесневеет и становится непригодным, а с помощью этого метода мы сможем его очистить. Мы будем заниматься переработкой самостоятельно, а затем планируем продавать полученный продукт в качестве корма для крупного и мелкого рогатого скота. Конкуренции у меня нет, и если кто-то из уральских предпринимателей захочет поддержать эту идею и установить свои контейнеры, я буду только рад. Это все направлено на благо общества, — говорит предприниматель.

Азамат Умаргалиев сам разработал дизайн урн, опираясь на опыт существующих моделей. По его словам, их установка началась на прошлой неделе и пока 21 урна размещена в трех микрорайонах города. До конца года планируется увеличить их количество до 50. Возможно, в будущем такие контейнеры появятся и в Уральске.

Экструдирование – это особый способ обработки сырья, при котором оно подвергается механическому воздействию (измельчению) в винтовой части экструдера. Этот процесс происходит под воздействием высокой температуры (около 150 0С) и давления. Далее измельченная разогретая масса под высоким давлением попадает под влияние низкого давления. В результате резкого перепада происходит т.н. «взрыв» - готовый продукт увеличивается в объеме, приобретает пористую структуру.