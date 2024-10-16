Какие сюрпризы приготовила зима в Казахстане: прогноз холодных месяцев

Последние метеорологические данные обещают интересные изменения: в декабре ожидается повышение осадков, в январе - небольшое потепление, а февраль готовит новые сюрпризы.

Ученые Гарвардского и Бостонского университетов сделали тревожное заявление о предстоящей зиме 2025 года, которая может стать самой холодной за последние десятилетия. Согласно их прогнозам, жителям планеты предстоит столкнуться с невероятно суровыми холодами и климатическими аномалиями.

Доктор географических наук Юрий Алексеев, один из ведущих экспертов в этой области, подчеркивает, что зима 2025 года будет отличаться резкими перепадами температуры и аномально обильными снегопадами. По его словам, такие погодные условия не наблюдались с 1722 года.

Синоптики "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на предстоящий сезон. Последние метеорологические данные обещают интересные изменения: в декабре ожидается повышение осадков, в январе - небольшое потепление, а февраль готовит новые сюрпризы.

В декабре средняя температура воздуха в стране ожидается около нормы. Однако количество осадков, возможно, превысит привычные показатели на большей части республики. Исключения составят Западно-Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская, Улытауская области, а также большая часть Туркестанской области, север Атырауской, юг Костанайской, Акмолинской, северо-запад Карагандинской и Жамбылской областей, где уровень осадков будет находиться в пределах нормы.

В Мангистауской области, большей части Атырауской и юго-западе Актюбинской области ожидают менее привычного количества осадков.

В январе средняя температура воздуха также ожидается около нормы на большей части Казахстана. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, большей части Актюбинской и на северо-западе Костанайской температура будет на 1 градус выше нормы.

Что касается осадков, они будут находиться на уровне нормы в большинстве регионов, тогда как в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, большей части Акмолинской и Павлодарской областей, на северо-востоке Костанайской и юго-западе Актюбинской, а также в западной половине Кызылординской области ожидаются осадки выше нормы.

В то же время, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области могут столкнуться с дефицитом осадков.

В феврале средняя температура воздуха, как ожидается, будет на 1 градус выше нормы на большей части республики. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, на большей части Костанайской, севере Карагандинской и Абайской области температура останется в пределах нормы.

По прогнозам, количество осадков в этом месяце превысит норму на большей части республики, за исключением Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также на большей части Жамбылской, юге Атырауской, Актюбинской и юго-западе Улытау, где осадки будут находиться на уровне нормы.