Мужчину избили на глазах десятков людей в Атырау: начался судебный процесс

Амандык Сагингалиев приехал на рынок за покупками. При парковке своей грузовой "ГАЗели" он случайно задел дверь рядом стоящего Mercedes Benz. Водитель этого легковушки, разозлившись, жестоко избил Сагингалиева. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию, где он скончался через пять дней не приходя в сознание. Ему было 56 лет. У погибшего остались трое сыновей и дочь.

В Атырауском городском суде №2 началось открытое слушание по делу о мужчине, погибшем в результате драки на рынке в начале лета. Этот трагический инцидент произошел 5 июня в Атырау, передает azh.kz.

Амандык Сагингалиев приехал на рынок за покупками. При парковке своей грузовой "ГАЗели" он случайно задел дверь рядом стоящего Mercedes Benz. Водитель легковушки, разозлившись, жестоко избил Сагингалиева. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию, где он скончался через пять дней, не приходя в сознание. Ему было 56 лет. У погибшего остались трое сыновей и дочь.

На скамье подсудимых находится 39-летний Мухтар Ахмедов, которому предъявлено обвинение по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Он был задержан 6 июня. У Ахмедова пятеро несовершеннолетних детей: старшему 17 лет, младшему — 2 года.

Из материалов дела следует, что Ахмедов припарковал свой Mercedes Benz перед оптовым складом рынка «Дина» в Атырау. Пока он загружал товар, Сагингалиев искал парковочное место и случайно задел дверь автомобиля Ахмедова. Разозлившись, Ахмедов взял яйцо из кассеты и бросил его в сторону машины Сагингалиева. Когда тот вышел из автомобиля, Ахмедов сразу нанес ему первый удар. Не дав возможности объясниться, Ахмедов четыре раза ударил Сагингалиева в голову и челюсть, дважды — снизу вверх в подбородок, затем дважды сильно ударил в левую часть головы и лица. После этого он схватил Сагингалиева и снова ударил кулаком по голове. Сагингалиев упал, но когда смог подняться, Ахмедов вновь схватил его за шею и несколько раз дернул. Сагингалиеву удалось удержаться на ногах, но Ахмедов опять ударил его справа по голове и челюсти кулаком. В результате сильного удара мужчина потерял сознание и упал на землю.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Сагингалиева наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа и кровоизлияния в мозг. Дело ведет судья Зауре Казакбай. Следующее судебное заседание назначено на 30 октября.