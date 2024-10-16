Жителям и гостям Алматы необходимо обновить iPhone до iOS 18 для получения уведомлений Mass Alert

Жителям и гостям Алматы необходимо обновить устройства iPhone до iOS 18 для получения уведомлений системы оповещения Mass Alert.

Жителям и гостям Алматы необходимо обновить устройства iPhone до iOS 18 для получения уведомлений системы оповещения Mass Alert. Им не стоит беспокоиться, так как сообщение носит тестовый характер, сообщает акимат Алматы.

Теперь оповещение будет доступно также и для пользователей операционной системы iOS. Стоит отметить, что владельцы устройств iPhone получат уведомления на телефон только с программным обеспечением iOS 18.

Для этого жителям и гостям Алматы необходимо обновить свои устройства до iOS 18. В случае если устройство не обновилось автоматически, следует сделать это вручную: «Настройки - Основные - Обновление ПО».

Пользователям мобильных устройств поступит тестовое оповещение с пометкой «Национальное оповещение», для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android с пометкой «Президентское оповещение».

Напомним, на первом этапе 31 мая этого года прошло успешное тестирование для пользователей устройств с операционной системой Android. Как сообщалось ранее, на втором этапе к системе электронного оповещения подключат пользователей устройств c iOS.