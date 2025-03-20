Художник из Алматы создает шедевры из «спичек»

Художник из Алматы Тэоман Хос создал культовую серию работ со спичками – символичными образами, ставшими его визитной карточкой. Они вдохновили на создание предметов интерьера и иллюстраций, а также задали новый вектор творческого поиска.

Идеи художника привлекли внимание не только в Казахстане, но и за его пределами. О нем писали журналисты, а литераторы и представители СМИ из Москвы, Санкт-Петербурга и Италии, брали у него интервью, пытаясь глубже понять его творческий замысел.

Сам Тэоман Хос не любит, когда его называют художником, хотя в отличие от большинства современных коллег пишет своеобразно, узнаваемо, сильно, глубокомысленно. Не называет он себя и профессиональным актером, хотя успешно реализовался в созданных им ярких образах, сыграв несколько ролей в казахстанских кинолентах, в том числе в «Черном-черном человеке» и «Голиафе». И все же он художник, человек искусства, актер и педагог. Он передает свой опыт и видение подрастающему поколению. Кроме того, он активно снимается в кино, отдавая предпочтение жанрам хоррор и комедия.

– Я благодарен зрителям, которые понимают мой стиль. Да, некоторые высказывали мнение, что я должен писать в своей прежней классической манере, но тогда я буду обманывать самого себя. Если я творческая личность и нахожусь в таком перегруженном информацией мире, то не могу оставаться безучастным к нему. В обычной жизни я отзывчивый и веселый человек, но, когда рисую, полностью погружаюсь в процесс. Будто во мне есть два Я. И, видимо, мое Я в творчестве очень внутреннее. Благодаря таким людям, которые понимают искусство, как Айна Зубаир, восхищаются лучшими произведениями мыслящих современных художников, раскрывается еще больший потенциал людей искусства, - говорит художник.

В Алматы его работы можно увидеть в арт-пространствах Art Lane и Oner Corner. Вскоре художник готовит новую выставку в Государственном музее искусств им. А. Кастеева.