«И Айгульке, и Наташке»: Самые дешевые розы продают в ЗКО и Шымкенте

По данным аналитического портала EnergyProm, в Казахстане стали чаще и больше дарить букеты. По крайней мере, такой вывод аналитики сделали по значительно большему объёму выращенных и завезённых из других стран цветов.

Сначала расскажем о цветах, которые выращивают в Казахстане в промышленных масштабах. За прошлый год фермеры собрали 40,3 миллионов цветов — в 3,7 раза больше, чем за 2023-й. Собственное производство цветов занимает небольшую долю на внутреннем рынке. «Цветочный бал» в Казахстане «правит» импорт. За январь–декабрь прошлого года в страну завезли 202,2 миллиона цветов шести наиболее распространённых видов — роз, гвоздик, орхидей, хризантем, лилий и гладиолусов. Рост в сравнении с 2023 годом — на 47,2%.

Судя по структуре импорта, наиболее популярные цветы — розы. Их поставки в прошлом году составили 159,2 миллиона штук на общую сумму в 61 миллион долларов США. На втором месте с большим отрывом оказались хризантемы, их завезли 24,7 миллиона штук на 12,3 миллиона долларов США.

Ключевым экспортёром цветов для РК является Эквадор, в основном поставляющий розы и лилии. Почти в три раза меньше цветов по объёму импортировали в РК поставщики из Нидерландов. Их главный товар — хризантемы. В тройку лидеров среди экспортёров также вошла Кения. Африканские фермеры поставляют нам розы и, в гораздо меньших масштабах, гвоздики и лилии.

Открытием года в импорте цветов для Казахстана стал Китай. Восточный сосед явно нацелился на захват большего «куска этого пирога». За 2024 год Поднебесная увеличила свою долю в импорте цветов в РК с 1% до 8%. Поставки китайских цветов увеличились в 12,2 раза в объёмах и в 12,7 раза в деньгах. Основной приём, который использовали поставщики из КНР для увеличения своей доли на рынке Казахстана — фактор цены. Расчётная стоимость одной тонны цветов у Китая была значительно меньше, чем у ключевых поставщиков.

Весь прошлый год цены на растения и цветы на внутреннем рынке вели себя деликатно. И хотя небольшое подорожание было, резких скачков не было. Один раз в год статистики проводят съём цен на рынках на один вид цветов — розы. Эти данные не позволяют видеть помесячную динамику, но при рассмотрении в разрезе регионов могут ответить на вопрос, где в Казахстане самые дорогие розы. В прошлом году они сильнее всего били по карману в Абайской области: 1,3 тысяч тенге, при среднем по РК значении в 938 тенге за штуку. Дорого также обходились розы в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. Дешевле всего эти цветы можно было купить в Шымкенте (568 тенге за штуку) и Западно-Казахстанской области (648 тенге за штуку).

Ранее мы писали о странах, которые обеспечивают Казахстан цветами.