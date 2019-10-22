Идеальные каникулы

Первая четверть учебного года подходит к концу – многие родители вздохнут с облегчением, у них будет неделя на отдых от домашних заданий. Но при этом возникает другой вопрос, а как организовать досуг школьников во время каникул? Если родители не имеют возможности отдохнуть вместе с детьми, то самый идеальный вариант – отправить школьников к бабушкам и дедушкам, особенно хорошо, если старшее поколение проживает в ауле, где дети смогут подышать свежим воздухом и поесть здоровую пищу, при этом будут окружены любовью и заботой. Но психологи все-таки советуют родителям проводить каникулы вместе с д