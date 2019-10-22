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Идеальные каникулы

Первая четверть учебного года подходит к концу – многие родители вздохнут с облегчением, у них будет неделя на отдых от домашних заданий. Но при этом возникает другой вопрос, а как организовать досуг школьников во время каникул? Если родители не имеют возможности отдохнуть вместе с детьми, то самый идеальный вариант – отправить школьников к бабушкам и дедушкам, особенно хорошо, если старшее поколение проживает в ауле, где дети смогут подышать свежим воздухом и поесть здоровую пищу, при этом будут окружены любовью и заботой. Но психологи все-таки советуют родителям проводить каникулы вместе с д
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Идеальные каникулы
Первая четверть учебного года подходит к концу – многие родители вздохнут с облегчением, у них будет неделя на отдых от домашних заданий. Но при этом возникает другой вопрос, а как организовать досуг школьников во время каникул?
Если родители не имеют возможности отдохнуть вместе с детьми, то самый идеальный вариант – отправить школьников к бабушкам и дедушкам, особенно хорошо, если старшее поколение проживает в ауле, где дети смогут подышать свежим воздухом и поесть здоровую пищу, при этом будут окружены любовью и заботой. Но психологи все-таки советуют родителям проводить каникулы вместе с детьми, а в идеале сменить обстановку всей семьей. Так и решила поступить алматинка Динара Акан, заказав на всю семью путевки из пасмурного Алматы в солнечный Дубай. - У меня трое детей, двое из них школьники. Летом мы с мужем делали ремонт и не смогли отправиться в полноценный отпуск. С самого начала учебного года, дети начали по очереди переносить то инфекционные, то вирусные заболевания. Доктор посоветовала нам свозить их на море, чтобы укрепить иммунитет перед зимой, - рассказала Динара Акан. – Конечно, чтобы полететь в отпуск всей семьей, нужна сразу довольно крупная сумма денег и наших сбережений на это не хватило. Но, мы решили не экономить на здоровье детей и взяли для этого выгодный кредит в Банке ВТБ (Казахстан), там же где мы уже оформляли заем на ремонт. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает кредиты наличными без залога на сумму до 5 000 000 тенге, сроком до 5 лет и ставкой вознаграждения всего от 15% годовых (Годовая эффективная ставка – от 16%). При выдаче этого займа не взимаются комиссии за рассмотрение заявления и организацию займа. - Кредит наличными в нашем банке могут получить граждане Казахстана в возрасте от 22 лет до пенсионного возраста, со стабильной заработной платой, регулярными пенсионными отчислениями и хорошей кредитной историей. Заемщиков банка ждет еще один приятный сюрприз. После погашения кредита, ВТБ возвращает 9% от суммы вознаграждения банка, всем клиентам, не допустившим просрочек за время использования кредита. Таким образом, банк поощряет самых ответственных заёмщиков и помогает им сохранить прекрасную кредитную историю, - говорит менеджер Банка ВТБ (Казахстан) Лаура Досова. Здесь также можно рефинансировать займы других банков на более выгодных условиях. Если по кредитам других банков Вы платите более 16% годовых – обращайтесь в ВТБ, тут Вам помогут сократить расходы, уменьшить ежемесячный платеж, а может даже увеличат сумму кредита. Подать предварительную заявку на кредит или рефинансирование клиенты могут, не выходя из дома, просто заполнив форму на сайте банка. Оплачивать кредиты тоже можно удаленно через интернет-банкинг, либо в банкоматах банка или через терминалы оплаты. Если клиенту не привычно использовать новые технологии, то он может делать ежемесячные взносы в отделениях ВТБ или АО «Казпочта». Дополнительные подробности о кредитовании, рефинансировании, а также других продуктах и услугах Банка ВТБ (Казахстан) можно узнать по бесплатному номеру 5050, набрав с мобильного телефона или на сайте банка. Лицензия № 1.2.14/39 от 16.04.2019 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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