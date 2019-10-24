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Идем пешком! 8 причин выйти на прогулку и что могут изменить лишь 45 минут

https://mgorod.kz/projects/nitem/idem-peshkom-8-prichin-vyjti-na-progulku-i-chto-mogut-izmenit-lish-45-minut/
Marat
Идем пешком! 8 причин выйти на прогулку и что могут изменить лишь 45 минут
https://mgorod.kz/projects/nitem/idem-peshkom-8-prichin-vyjti-na-progulku-i-chto-mogut-izmenit-lish-45-minut/

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