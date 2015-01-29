Сегодня мы поговорим с директором Языкового Центра “Destination”, куратором данного проекта– Вы правы, IELTS в Казахстане сдают в Алматы и Астане, также жители Уральска часто выезжают в Самару. С 2014 года «Destination» стал официальным представителем Британского Совета и экзамена IELTS в Западном Казахстане. Мы проводим этот экзамен уже во второй раз. В прошлом году 30 жителей нашего города успешно сдали экзамен и сейчас обучаются в престижных вузах Европы, США.– Во–первых, это цена. Стоимость самого экзамена варьируется от 25,000 до 30,000 тенге в Алматы и Астане и от 50,000–60,000 в Самаре. Агентства также взимают плату за регистрацию на экзамен от 5,000 до 10,000 тенге. Перелет в Астану обойдется в 55,000–60,000 (75,000 в Алматы) тенге плюс проживание в гостинице и питание. В общем, на человека выходит от 80,000 до 150,000 тенге. Во–вторых, это удобство и экономия времени. Вам не нужно никуда ехать и вы можете вплоть до самого экзамена продолжать готовиться и не терять время на самостоятельную регистрацию, поиска центра и дорогу. Очень часто вам приходится ждать месяцами, чтобы получить место на сдачу экзамена в крупных городах. В–третьих, менее волнительно сдавать экзамен в своем городе вместе с друзьями и под руководством своих учителей.– IELTS это всемирно признанный сертификат, разработанный для подтверждения уровня знания английского языка. Он дает возможность поступить в престижные вузы США, Европы, Австралии и Малайзии. Он также необходим при поступлении в Назарбаев Университет. Сдав экзамен, вы сможете устроиться на работу в иностранную компанию в Казахстане или за рубежом, выехать на постоянное место жительства в Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию.– Всего выделено 30 мест на Уральск, которые уже заполнены жителями нашего города на половину. Сейчас имеется 15 мест. Если вы хотите сдать экзамен в Уральске, вам стоит позвонить и зарегистрироваться заранее.– Зарегистрироваться можно по адресу: пр. Евразия, 35/1 (остановка Юбиляр) и по телефонам, либо в нашем филиале на Жукова, 1. (3 этаж, офис 321). Необходимо принести в офис копию удостоверения личности или паспорта и оплату.– Да, конечно, со 2 февраля стартует интенсивная подготовка на экзамен как в группах, так и индивидуально. Курс подготовки к IELTS ведут опытные сертифицированные преподаватели, имеющие сертификат по сдаче экзамена 8.0. Записаться на курс можно по телефону 53 60 61 или 51 85 61. Мы подберем вам необходимую программу. В Центре вы также сможете пройти пробный экзамен IELTS и получить сертификат. Это отличная возможность проверить себя и потренироваться перед экзаменами.– В данный момент идет интенсивный набор на новый 2014 год. Набор школьников идет с 7 лет на курсы английского языка. Также набираются курсы для взрослых любых возрастов, вахтовиков и студентов. Методика преподавания направлена на развитие именно речевых навыков, что дает возможность учащимся прежде всего свободно говорить на английском языке. Также идет набор для детей младших классов в первую и вторую смены.

Моя дочь, Эльмира, будучи 11–классницей сдавала IELTS в прошлом году в «Дестинейшен». Хочу выразить огромную благодарность центру «Дестинейшн» за организацию проведения данного экзамене в Уральске. Моя дочь уже сдавала этот экзамен в Самаре и Астане. Я ездил вместе с ней, мы понесли большие затраты на перелеты и проживание.Самое главное, моей дочери не пришлось выезжать из города.Она не теряла времени и готовилась в «Дестинейшн». После обучения, она набрала 6,5. Мы очень довольны результатами. Большое спасибо Центру. Кайрат Каримов (отец Эльмиры Каримовой, IELTS – 6,5)