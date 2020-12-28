- Начало года было для нас стабильное, работали в обычном режиме до тех пор, пока не объявили ЧП в связи с пандемией COVID-19. Как и в других странах, в Казахстане, в связи с объявленными первыми тотальными ограничительными мерами, было сложно работать с клиентами, не контактируя с ними, в частности, с клиентами МСБ, которые работали в условиях карантинных ограничений и соблюдали все карантинные меры. А для банков не работать напрямую с клиентом – значит не дополучать какую-либо важную информацию. Ведь мы руководствуемся фактами, цифрами и другими сведениями для проведения своих экономических экспертиз. Непросто складывалась работа с юридическими лицами, так как необходимо было разговаривать с ними, понимать их проблемы и пожелания. Может быть, клиент работает по каким-то новым направлениям, а информация, которую он направил по электронной почте или через курьера, могла быть неполной или неточной. Из-за этого нарушалась целостность картины его финансовой деятельности, и, соответственно, могли быть даны неправильные выводы в процессе рассмотрения проекта. Тем не менее, эти вопросы мы решали путем онлайн-переговоров с помощью мессенджеров.- Да, действительно. По распоряжению госорганов и санврача в то время мы вынуждены были закрыть несколько отделений, расположенных в разных районах города. А ведь Народный банк обслуживает огромное количество физических лиц – это и зарплата бюджетных работников и частных компаний, кредитование, пенсии и различные соцпособия. Помимо прочего, в этот период оформлялась и начислялась временная социальная выплата – 42500 тенге гражданам, оставшимся без работы. Около действующих банковских отделений, которые, к тому же, периодически работали по сокращенному регламенту с 9.00 или с 10.00 до 16.00 и с удвоенной нагрузкой, создавались огромные очереди клиентов. Среди них были люди преклонного возраста, для которых существовала большая опасность заразиться и заболеть. Для соблюдения безопасной социальной дистанции мы нанесли в работающих отделениях специальные разметки. Кстати, хотелось бы отметить работу сотрудников департамента полиции г. Уральска, помогавших наводить порядок для соблюдения порядка и санитарных требований, вести разъяснительную работу с населением. Я сам старался общаться через соцсети с людьми и объяснять сложившуюся ситуацию. Позже мы все же настояли и договорились с акиматом области вернуть к работе закрытые отделения и по возможности продлить регламент работы. В то же время в наших отделениях, действующих в районных центрах, обстановка была спокойнее, и работа по обслуживанию сельского населения велась в штатном режиме.- Поначалу многие граждане не верили в пандемию, относились скептически, пока не появились первые случаи заболеваний короновирусом со смертельным исходом, в частности, среди их друзей и родственников. Люди все равно приходили, а мы старались не закрываться и обслуживали клиентов, тщательно соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Закупили кварцевые лампы, рециркуляторы и препараты для санобработки помещений, обеспечили наших сотрудников защитными масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, хотя порой их было трудно достать, так как в аптеках все быстро раскупалось. Некоторые наши сотрудники тоже заболевали, а кто-то даже переносил болезнь с осложнениями. Несмотря на такие трудности, мы продолжали работать, сформировав резерв из сотрудников около 30%, которые трудились дистанционно. В случае заболевания одного работника происходила замена другим из этого резерва. Также для безопасности мы организовали транспорт для доставки наших сотрудников к месту работы. Причем, мы специально создали оперативный штаб и ежедневно, руководствуясь картой города, распределяли некоторых из них, а также руководителей подразделений на работу в отделения, расположенные ближе к их месту жительства, куда они могли прийти пешком и не рисковать лишний раз своим здоровьем.- Да, в то время пострадали многие отрасли: ресторанный и гостиничный бизнес, туризм, торговые сети и рынки. Со стороны правительства были приняты государственные меры поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, было принято специальное решение по банкам второго уровня – удешевление кредитной ставки с марта месяца этого года по тем отраслям, кто более всего пострадал в период пандемии. В нашем банке мы шли бизнесменам навстречу и предоставляли отсрочки платежей дважды, а то и трижды, переносили и распределяли платежи равномерно, продлевая срок кредита, не допуская увеличения ежемесячных взносов.- В нашем областном филиале работает около четырехсот сотрудников, все рабочие места были сохранены. Даже, наоборот, многим, кто работал удаленно или находился в резерве, кто был на больничном, выплачивалось до 75%, а то и до 100% зарплаты. А кто отрабатывал полные рабочие дни в пик пандемии, рискуя своим здоровьем, получили мотивационную выплату.- Несмотря на возникшие сложности в работе, все-таки есть и положительные моменты. У нас увеличился поток клиентов, много онлайн заявок на финансирование. Народный банк сделал сильный рывок в цифровизации и автоматизации процессов, чтобы клиентам создать более комфортные условия обслуживания. К примеру, в период жестких карантинных мер сильно увеличилось количество и активность пользователей мобильного приложения Homebank, через которое наши клиенты могут оформить любую банковскую карту или беззалоговый кредит. Можно также оперативно оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки в рассрочку на 24 месяца, осуществлять переводы и другие платежи. Все можно сделать, не выходя из дома или не покидая рабочее место. Приятно, что этим приложением стали больше пользоваться пенсионеры.- Да, мы стараемся и продолжаем радовать своих клиентов не только сервисом обслуживания, но и приятными бонусами. Увеличился кэшбэк по безналичным платежам. Постоянно проводятся акции среди получателей беззалоговых кредитов, для физических лиц, которые ежемесячно осуществляют безналичные платежи с помощью приложения Homebank, разыгрываются смартфоны, квартиры и автомобили. Такая работа специально направлена на то, чтобы люди пользовались электронными деньгами как можно чаще, так как это популярно во многих странах и дает положительное влияние на экономику. Это удобно и оперативно, опять же клиенты экономят свое время.- Учитывая ситуацию на рынке, этот год прошел неплохо, выполнены намеченные планы по кредитам для физических и юридических лиц, депозитам, банковским карточкам. В новых стратегических планах – продолжение развития цифровизации банковских продуктов и автоматизации процессов. Народный банк разрабатывает новые продукты для активного и еще более комфортного взаимодействия с клиентами, учитывающего их самые насущные потребности.- В первую очередь, я бы посоветовал придерживаться тех государственных мер и рекомендаций, которые направлены, прежде всего, на сохранение самого главного и ценного, что есть у людей – здоровья, на стабилизацию социально-экономического положения. Ведь все-таки у нас в Казахстане ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в других странах. Наши граждане более дисциплинированные. Нужно и дальше соблюдать все санитарные требования, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких, своих коллег по работе. Так как я по своей натуре - позитивный человек, хочу пожелать всем оптимизма, не падать духом, трудиться во имя общего блага и своего в том числе. Несмотря на сложное время нужно верить в лучшее, и тогда мы преодолеем все трудности! С наступающим Новым годом!