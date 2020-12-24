Altyn Bank начал прием заявок от клиентов в рамках ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит». Cоответствующее соглашение подписано между банком и оператором ипотечных программ - АО «Казахстанский фонд устойчивости». Altyn Bank стал участником ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» Главные преимущества жилищной ипотечной программы «7-20-25» отражены в ее названии. Займы выдаются по сниженной процентной ставке – 7% годовых на срок до 25 лет, при этом первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости приобретаемого жилья. По данной программе может быть приобретена недвижимость только на первичном рынке. Максимальная стоимость приобретаемого жилья — 25 млн тенге для городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент, 20 млн тенге для Караганды, 15 млн тенге для остальных регионов. По ипотечной программе «Баспана Хит» клиенты Altyn Bank могут подать заявку на выдачу займа на приобретение не только первичного, но и вторичного жилья. Максимальная стоимость – 35 млн тенге для жилья на первичном рынке и 25 млн тенге для жилья на вторичном рынке в городах Нур-Султан и Алматы, 25 млн тенге – в городах Актау, Атырау, Шымкент, 20 млн тенге в г. Караганды и 15 млн тенге для других регионов. По условиям программы «Баспана Хит», займы выдаются на срок до 15 лет, с первоначальным взносом от 20% от стоимости жилья. Ипотечный кредит оформляется в тенге. Номинальная ставка вознаграждения рассчитывается по формуле: базовая ставка Национального банка РК + 175 базисных пунктов (на текущую дату — 10,75% годовых). «После присоединения Altyn Bank число БВУ-участников ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» выросло до девяти. Увеличение количества партнеров расширит охват программ, улучшит клиентский сервис и даст гражданам возможность выбора удобного для себя банка», - сказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» Рустем Кыдыков. «Мы хотим, чтобы каждый наш клиент мог выбрать для себя наиболее удобные и доступные условия по ипотеке. Участие в государственных программах «7-20-25» и «Баспана Хит» для нас важный шаг, который позволит нашим клиентам получить жилищный кредит с наиболее выгодными рыночными условиями», - отметила директор департамент розничных продуктов АО «Altyn Bank» Жанара Шалабаева. В настоящее время, ипотечный кредит по программам «7-20-25» и «Баспана Хит» выдают Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Халык банк, АТФБанк, Евразийский банк, Bank RBK, Jysan bank, ForteBank и Altyn Bank. Получить консультацию для получения ипотечного кредита в Altyn Bank можно по телефону +7 (727) 35-65-777. Заявки принимаются в отделениях и филиалах Altyn Bank в Нур-Султане, Алматы, Актау, Атырау и Шымкенте. Лицензия № 1.2.23/194/33 от 3 февраля 2020 года​ выдана Агентством​ Республики Казахстан по регулированию и развитию​ финансового рынка.