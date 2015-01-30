Источник: Vesti.kz Источник: Vesti.kz Белорусский нападающий Игорь Зенькович официально покинул "Актобе". Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который истекал в конце текущего года. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил игрок. - Я только прилетел в Беларусь. С "Актобе" расстались мирно, - сказал Зенькович. - Долги полностью закрыли перед вами? - Договорились, что в условленный срок все закроют. - Что теперь? - В ближайшие два-три дня определюсь с новой командой. - Есть предложения из Казахстана или останетесь дома? - Посмотрим как получится, может во мне один из казахстанских клубов заинтересуется. Напомним, Игорь Зенькович несколько лет назад выступал в "Акжайыке". В уральском клубе был одним из лидеров и лучшим бомбардиром. Вскоре перешел "Шахтер". Однако в карагандинском клубе не получал достаточно игрового времени. В межсезонье перебрался в "Актобе", по окончании сезона-2014 был выставлен на трансфер. Источник: Vesti.kz