Фото с сайта elazigspor.org.tr Фото с сайта elazigspor.org.tr Последним клубом в карьере белорусского нападающего был казахстанский "Актобе". Белорусский нападающий Игорь Зенькович, недавно покинувший казахстанский "Актобе", продолжит карьеру в Турции. 27-летний форвард подписал контракт с "Элазигспором". Соглашение рассчитано на 1,5 года, информирует официальный сайт турецкой команды. Последним клубом в карьере Зеньковича был "Актобе", который по окончании сезона-2014 выставил игрока на трансфер. В январе стало известно, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт. В составе аткюбинского клуба форвард провел 27 матчей и забил шесть голов. "Элазигспор" выступает в Первой лиге Турции (во второй по силе дивизион страны). Новая команда Зеньковича после 18 туров занимает 11-е место, набрав 23 очка. Возглавляет таблицу с 37 баллами в аткиве "Кайсериспор". Источник: Vesti.kz