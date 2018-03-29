Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Игра в карты закончилась стрельбой в Атырауской области

Пострадавший с двумя пулевыми ранениями был доставлен в Кызылкогинскую районную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта fakty.ictv.ua По версии следствия, 16 марта 2018 года в подозреваемый с тремя знакомыми играл в карты. В ходе игры между ним и одним из игроков произошла словесная перепалка, после которой подозреваемый пошел к себе домой, взял заряженное патронами охотничье ружье и вернулся, чтобы разобраться с потерпевшим. - Увидев его на улице, мужчина выстрелил два раза, в результате потерпевший с пулевыми ранениями попал в районную больницу. Пост
gorod
Игра в карты закончилась стрельбой в Атырауской области
Пострадавший с двумя пулевыми ранениями был доставлен в Кызылкогинскую районную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта fakty.ictv.ua По версии следствия, 16 марта 2018 года в подозреваемый с тремя знакомыми играл в карты. В ходе игры между ним и одним из игроков произошла словесная перепалка, после которой  подозреваемый пошел к себе домой, взял заряженное патронами охотничье ружье и вернулся, чтобы разобраться с потерпевшим. - Увидев его на улице, мужчина выстрелил два раза, в результате потерпевший с пулевыми ранениями попал в районную больницу. Постановлением следственного судьи в отношении стрелявшего жителя с.Миялы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца за покушение на убийство по двум статьям - ч.3 ст.24 УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РК, а также ч.1 ст.99 УК РК - "Убийство", - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ
суд убийство покушение арест ружье выстрел

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article