Игра в карты закончилась стрельбой в Атырауской области

Пострадавший с двумя пулевыми ранениями был доставлен в Кызылкогинскую районную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта fakty.ictv.ua По версии следствия, 16 марта 2018 года в подозреваемый с тремя знакомыми играл в карты. В ходе игры между ним и одним из игроков произошла словесная перепалка, после которой подозреваемый пошел к себе домой, взял заряженное патронами охотничье ружье и вернулся, чтобы разобраться с потерпевшим. - Увидев его на улице, мужчина выстрелил два раза, в результате потерпевший с пулевыми ранениями попал в районную больницу. Пост