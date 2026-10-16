Их искали годами, но так и не нашли: пять загадочных исчезновений

Ежегодно люди пропадают при самых разных обстоятельствах. Несмотря на масштабные поисковые операции и многолетние расследования, некоторые исчезновения так и остаются нераскрытыми. В одних случаях пропавших видели в последний раз возле собственного дома, в других — во время путешествий или после автомобильных аварий, передает МойГород.

Даже спустя десятилетия следователи не могут с уверенностью сказать, что произошло с некоторыми из этих людей. Рассказываем о нескольких загадочных исчезновениях, которые продолжают вызывать вопросы.

Николь Морен

Поиски Николь Морен. Фото: GettyImages

В 1985 году в Канаде бесследно исчезла восьмилетняя Николь Морен. Девочка жила с семьёй в жилом комплексе с охраной, бассейном и развитой инфраструктурой.

Утром 30 июля мать разрешила Николь пойти к бассейну, где она должна была встретиться с подругой. Около 11:00 приятельница уже ждала девочку в холле здания. Николь вышла из квартиры, однако до места встречи так и не добралась.

Дорога от квартиры до холла, включая спуск на лифте, занимала всего несколько минут. При этом никто не смог подтвердить, что девочка вообще успела войти в лифт. Её дальнейший маршрут остался неизвестным.

К поискам подключились полиция и детективы. Отец Николь также организовал собственный штаб, надеясь найти дочь. Однако ни масштабные поиски, ни многочисленные попытки восстановить события того утра не помогли установить, что произошло с ребёнком.

Загадочные исчезновения в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс

Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс расположен на территории американских штатов Северная Каролина и Теннесси. С ним связаны несколько историй о людях, пропавших при обстоятельствах, которые так и не удалось полностью объяснить.

Один из таких случаев произошёл в 1969 году: шестилетний мальчик исчез во время игры с друзьями. Среди предположений рассматривалась версия о похищении ребёнка, однако ни самого мальчика, ни человека, которого можно было бы связать с его исчезновением, найти не удалось.

Позже в парке пропала 16-летняя девушка, отправившаяся в поход вместе с учителями и одноклассниками. Ещё один случай касался 58-летней женщины, которая исчезла во время прогулки с друзьями.

В 2012 году внимание привлекло исчезновение мужчины по имени Дерек Леукинг. Он оставил автомобиль на парковке и пропал. В машине обнаружили записку со словами: «Не пытайтесь следовать за мной».

Несмотря на поиски и расследования, судьба пропавших остаётся неизвестной.

Амелия Эрхарт

Амелия Эрхарт вошла в историю как американская лётчица и автор книг о путешествиях. В 1937 году она предприняла попытку совершить кругосветный перелёт на самолёте вместе с навигатором Фредом Нунаном.

Во время полёта над центральной частью Тихого океана связь с экипажем прервалась. После этого началась масштабная поисковая операция, однако обнаружить самолёт и установить точное место его исчезновения не удалось.

Согласно наиболее распространённой версии, у самолёта закончилось топливо, после чего он упал в океан. Однако окончательно подтвердить обстоятельства произошедшего не удалось.

В 1939 году Эрхарт официально признали погибшей. При этом поиски возможных следов самолёта и попытки установить, что произошло во время последнего полёта, продолжаются на протяжении многих лет.

Мора Мюррей

Мюрра Морей и ее возлюбленный. Фото: GettyImages

Мора Мюррей училась в Университете Массачусетса в Амхерсте. Её исчезновение в феврале 2004 года стало одним из наиболее обсуждаемых нераскрытых дел в США из-за странных обстоятельств, предшествовавших случившемуся.

За несколько дней до исчезновения девушка попала в автомобильную аварию, управляя машиной отца. Тогда она не получила серьёзных травм.

9 февраля Мора написала преподавателям, что не сможет посещать занятия в ближайшие дни из-за смерти родственника. Позже выяснилось, что никто из членов её семьи не умер.

В тот же вечер, около 19:00, в Вудсвилле, штат Нью-Гэмпшир, произошло ДТП. За рулём автомобиля находилась Мора. Проезжавший мимо водитель автобуса остановился и предложил помощь. Девушка ответила, что уже ждёт полицию.

Когда сотрудники служб прибыли на место происшествия, автомобиля никто не покинул — он стоял пустым. Сама Мора исчезла.

Следователи не смогли установить, куда девушка направилась после аварии и что с ней произошло. Несмотря на многочисленные поиски и версии, её местонахождение до сих пор неизвестно.

Мэдлин Макканн

Родители Мэдлин Бэт Макканн. Фото: GettyImages

В мае 2007 года трёхлетняя Мэдлин Макканн исчезла из номера туристического комплекса в Португалии. Девочка отдыхала там вместе с родителями и младшими братом и сестрой.

Вечером родители отправились ужинать в ресторан неподалёку, оставив детей в номере. В течение вечера взрослые периодически возвращались, чтобы проверить, всё ли в порядке. Однако во время одной из таких проверок выяснилось, что Мэдлин нет на месте.

Полиция начала расследование, а история быстро получила международную огласку. Следователи изучали обстоятельства исчезновения, опрашивали свидетелей и проверяли различные версии.

Показания очевидцев различались. Некоторые утверждали, что видели мужчину с ребёнком на руках вблизи комплекса. Другие высказывали подозрения в отношении родителей девочки. Однако сами по себе такие заявления не стали доказательством причастности кого-либо к исчезновению.

Несмотря на многолетнее расследование и многочисленные версии, местонахождение Мэдлин установить не удалось. Её родители продолжают добиваться выяснения судьбы дочери.