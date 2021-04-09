Или мы им помогаем, чтобы они проезжали, или ваша система не работает - аким ЗКО о перегруженных фурах и разбитых дорогах

Или мы им помогаем, чтобы они проезжали, или ваша система не работает - аким ЗКО о перегруженных фурах и разбитых дорогах

Аким ЗКО Гали Искалиев возмутился тем, что в городе ездят перегруженные автомобили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - На въезде с Саратова и Самары проходила автоматизированное измерение груза у фур. Сейчас мы начинаем ремонт и строительство дорог, у меня есть информация, что фуры едут перегруженные. Мне надо, чтобы 100% грузовых машин при въезде в город было видно перегруз есть или нет. Чтобы они не портили дороги. Четко скажите, кто что должен сделать, - начал совещание аким области. Руководитель инспекции по транспортному контролю ЗКО Абылай Ка