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Социум

Или мы им помогаем, чтобы они проезжали, или ваша система не работает - аким ЗКО о перегруженных фурах и разбитых дорогах

Аким ЗКО Гали Искалиев возмутился тем, что в городе ездят перегруженные автомобили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - На въезде с Саратова и Самары проходила автоматизированное измерение груза у фур. Сейчас мы начинаем ремонт и строительство дорог, у меня есть информация, что фуры едут перегруженные. Мне надо, чтобы 100% грузовых машин при въезде в город было видно перегруз есть или нет. Чтобы они не портили дороги. Четко скажите, кто что должен сделать, - начал совещание аким области. Руководитель инспекции по транспортному контролю ЗКО Абылай Ка
Дана Рахметова
Или мы им помогаем, чтобы они проезжали, или ваша система не работает - аким ЗКО о перегруженных фурах и разбитых дорогах
Аким ЗКО Гали Искалиев возмутился тем, что в городе ездят перегруженные автомобили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Месяц полицейские присматривают за брошенной фурой на трассе в Уральске (фото)
Месяц полицейские присматривают за брошенной фурой на трассе в Уральске (фото)
Иллюстративное фото из архива "МГ" - На въезде с Саратова и Самары проходила автоматизированное измерение груза у фур. Сейчас мы начинаем ремонт и строительство дорог, у меня есть информация, что фуры едут  перегруженные. Мне надо, чтобы 100% грузовых машин при въезде  в город было видно перегруз есть или нет. Чтобы они не портили дороги. Четко скажите, кто что должен сделать, - начал совещание аким области. Руководитель инспекции по транспортному контролю ЗКО Абылай Казбаев пояснил, что контроль за перевесом большегрузов на дорогах области осуществляется 3 стационарными и 53 передвижными постами. Помимо всего, транспортными полицейскими. Он предложил установку электронной системы взвешивания, в том числе для того, чтобы исключить коррупционные риски. Однако, по словам Абылая Казбаева, та система, что была установлена в Актюбинской области не оправдала себя. По ней много судебных тяжб. - Она работает некорректно. Принято решение строительства АСИ - новой модернизированной системы. Это стоит примерно 140 миллионов. Министерство предлагает отработать с местными исполнительными органами вопрос строительства за счет бюджета области, - отметил Абылай Казбаев. Он также отметил, что эти измерительные устройства надо ставить на республиканские дороги Самара-Шымкент, трассы в направлении Саратова, Атырау, Актобе, Оренбурга. Директор ЗКОФ "КазАвтожол" Амир Каримбаев сообщил, что на сегодняшний день на дорогах республиканского значения у нас установлено 12 систем САИС, которые измеряют движение средства. По его словам, отработана ПСД по строительству электронной системы измерения веса груженых машин, она находится на стадии определения подрядной организации для строительства именно стационарной системы. Он рассказал, что эта система устроена таким образом, что если фиксируется перевес, то специальный шлагбаум, установленный на площадке, не открывается и авто не может проехать. Для дальнейшего движения водитель перегруженной фуры должен либо разгрузиться, либо ждать, когда кто-нибудь приедет и перегрузит его. Затем он должен будет взвеситься второй раз, чтобы продолжить движение. - Вот такой момент нам предложил Комитет транспорта, мы его стали реализовывать. Если он себя покажет, то в дальнейшем мы продолжим реализовывать его. Однако коллеги сказали, что сама система стоит 140 миллионов, необходимо при этом еще построить площадку. Тогда стоимость увеличивается до 500 миллионов тенге. Также нужно учитывать ее специфику, чтобы она могла выдержать большегрузы. По САИС сейчас, например, в Актюбинской области, если сигнал поступает о перегрузе в Комитет транспорта, то фуры останавливают и взвешивают. Это делается потому что, по нашим данным, информация показывается правильно. Однако когда IT-специалисты интегрируют данные в ЕРАП, то, получается, что информация немного искаженная, - рассказал Амир Каримбаев, добавив, что для установки системы САИС должны быть идеальные условия, а именно содержание дорог. Гали Искалиев велел разобраться в этом вопросе и вынести решение. - Система устанавливается на республиканские дороги. Местный бюджет не может деньги дать. Но тот вариант, который сейчас используется, вообще не пойдет. Вы проверяете выборочно, только 10% машин. Мы так дороги никогда не отремонтируем. С. Датова, Шолохова у нас перегружены грузовыми машинами, из-за этого дороги разбитые, потому что нагрузка не рассчитана. То, что машины едут с перегрузом, мне говорят все. Или мы им помогаем, чтобы они проезжали, или ваша система не работает, - заключил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
фура большегруз

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