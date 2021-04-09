Пассажир авиарейса Алматы-Уральск устроил дебош в самолете

9 апреля в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании «Эйр-Астана» о том, что один из пассажиров на борту авиарейса сообщением Алматы-Уральск находится правонарушитель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта newinform.com - В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 41-летний мужчина. По акту об отказе правонарушитель был снят с данного рейса. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Материал будет направлен в суд - для приняти