Фото из архива "МГ" Самая основная причина отказа от прививок – это религиозные убеждения. Но представители церкви и мечети уже в который раз говорят, что Библия и Коран не запрещают делать прививки. Имам областной мечети Руслан СУЛТАНОВ считает, что детей обязательно нужно прививать, ради их будущего. - Я своих троих детей вакцинировал, потому что я думаю об их будущем. Идут разговоры, что в вакцине есть спирт, поэтому нельзя делать прививки, но этот спирт используется именно в целях лечения, поэтому вакцинация шариатом не запрещается. И это мы должны донести до всех жителей нашей области, - говорит уполномоченный имам ЗКО Руслан СУЛТАНОВ. - Меня удивляют родители, которые что-то наслушавшись или насмотревшись, не хотят прививать своих детей. Задаешь им вопрос, вы получали вакцинацию? Они отвечают, что получали, осложнений не было. Так почему же вы своих детей не защищаете? – задается вопросом профессор ЗКГМУ им. М. Оспанова Гульшат КУЛЬНИЯЗОВА. Защитная оболочка малышей, чьи родители отказываются от прививок, формируется за счет тех детей, которые уже привились, это и позволяет не допустить вспышки эпидемии инфекционных заболеваний, говорят специалисты. Но единичные случаи опасных инфекций в области регистрируются. - В нашей области были зафиксированы случаи, когда двухмесячный ребенок заболел туберкулезом, а восьмимесячный заразился коклюшем. Управление здравоохранения ведет мониторинг детей, которые заболевают данными инфекционными заболеваниями, - сообщила пресс-секретарь облздрава ЗКО Флюра САМАТОВА. Если процент детей прививками будет составлять хотя бы 95%, эпидемии инфекционных заболеваний удастся избежать, подытожили медики.