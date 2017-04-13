Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, уже две недели он ведет прием предпринимателей на базе НПП "Атамекен". - Сейчас хочу, чтобы все районные акимы и глава города тоже начали прием бизнесменов, помимо приема граждан. Так мы будем больше знать, какие проблемы беспокоят наших предпринимателей. Одной из главных проблем является распределение земельных участков. С прокуратурой мы уже отрабатывали это вопрос, но некоторые моменты остались без внимания. Недавно был в центре поддержки предпринимателей и выяснил, что отдел земельных отношений, ЖКХ и КазТрансГазАймак не участвуют в оказании услуг нашим бизнесменам, - заявил аким ЗКО. - Необходимо создать карту всех ПДП, чтобы люди наглядно видели, где есть земля. Алтай КУЛЬГИНОВ также предупредил, что должностные лица будут наказаны, если воспрепятствуют развитию бизнеса. Со слов и. о. заместителя прокурора области Жаннура АХМЕТБЕКА, в ЗКО за 2015 и 2016 годы не проводилось ни одного аукциона по продаже земли. - По закону земля дается предпринимателям путем проведения аукциона, а в нашей области за два года его ни разу не проводили, - отметил Жаннур АХМЕТБЕК.