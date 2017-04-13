Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", 15 апреля в Уральске отключат тепло. - После отключения тепла пройдут подготовительные работы к гидравлическим испытаниям. А уже 18 апреля опрессовку проведут на тепловой магистрали №6. Это районы ГАИ, детсада, ремзавода, мясокомбината и автовокзала, - отметили в АО "ЖТЭ".