Иллюстративное фото с сайта nv86.ru ЧП произошло сегодня, 13 апреля в обед. Дом утонувших детей находится в 20 метрах от берега. - Тело одной девочки всплыло в 14.00, тело второй сестры - в 15.30. Обе они были в одежде, видимо, убежали на берег во время игры. К моменту приезда отряда спасателей тела девочек вытащил отец и брат, которые все это время вели поиски детей в воде, - рассказал руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ. На момент трагедии родителей рядом не оказалось.