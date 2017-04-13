Сейчас прокуратура области проверяет законность прекращения дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры ЗКО Азамата САТБАЕВА, уголовное дело по убийству водителя сельского акима Виктора ЯКОВЕНКО было прекращено за отсутствием состава преступления. - Подозреваемого по делу не найдено, но следствие закончено и дело прекратили. Сейчас мы проверяем законность прекращения дела, - отметил Азамат САТБАЕВ. Напомним,  тело 22-летнего Виктора ЯКОВЕНКО было найдено утром 2 декабря в собственном доме в поселке Шалгай. 4 декабря его похоронили в родном селе. Между тем, было начато расследование уголовного дела по статье 423 УК РК в отношении жителя поселка Шалгай Бобырева Л.А. за раскрытие обстоятельств обнаружения потерпевшего, которые не подлежали разглашению. Однако сельчанин избежал наказания, попав под амнистию.  