Факт хищения с кладбища памятника и ограды успел запечатлеть очевидец, который и выложил фото с сеть, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17903367_438946363118845_4484565048403451341_n По словам очевидца, бортовая "ГАЗель" была замечена на территории христианского кладбища сегодня в первой половине дня, однако ее сразу же задержали работники. На место была вызвана опергруппа, сообщил пользователь Николай БОЛДЫРЕВ. Screenshot_20170413-134526 По словам местных жителей, комментирующих данный пост, местное кладбище уже давно приглянулось охотниками за цветным металлом. - Да я про эту "ГАЗель" слышала, они, говорят, ночью пилили ограды, складывали их к забору, а днём внаглую заезжали и грузили их, типа это бесхозные старые оградки, - пишет одна из местных жительниц. 17903716_438946313118850_7590471091858410978_n Редакция "МГ" направила по данному факту запрос в ДВД. Ерлан ОМАРОВ 