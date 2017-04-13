По словам очевидца, бортовая "ГАЗель" была замечена на территории христианского кладбища сегодня в первой половине дня, однако ее сразу же задержали работники. На место была вызвана опергруппа, сообщил пользователь Николай БОЛДЫРЕВ.По словам местных жителей, комментирующих данный пост, местное кладбище уже давно приглянулось охотниками за цветным металлом. - Да я про эту "ГАЗель" слышала, они, говорят, ночью пилили ограды, складывали их к забору, а днём внаглую заезжали и грузили их, типа это бесхозные старые оградки, - пишет одна из местных жительниц.Редакция "МГ" направила по данному факту запрос в ДВД.