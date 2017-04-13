Как рассказал один из жителей дома, пожар начался в кладовке на втором этаже. - В кладовке на втором этаже лежала резина от машины, холодильник и прочий строительный мусор. Весь этот мусор и загорелся. Едкий дым от горящей резины поднялся на верхние этажи. Люди стали выбегать из квартир, чтобы выбраться на улицу. Бежали все вслепую, так как из-за дыма ничего не было видно. Когда пожарные приехали, большинство людей уже самостоятельно выбрались на улицу. Я вышел из квартиры с маленьким сыном на руках и не смог самостоятельно выбраться из задымленного подъезда, - пояснил житель дома Талгат ДЖУМАЕВ. Стоит отметить, что в подъезде, где произошел пожар окна не открывались, их пришлось потом разбить, чтобы проветрить помещение. По приезду пожарных в доме отключили электричество. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на лестничной площадке второго этажа 10-этажного дома горел холодильник и вещи на общей площади 15 кв. м. - 30 жильцов были эвакуированы, в том числе 8 детей. Всего в тушении пожара принимали участие 8 единиц техники и 20 человек личного состава, - пояснили в ДЧС ЗКО.