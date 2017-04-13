Как стало известно, падеж скота в селе Косколь Каратюбинского района ЗКО начался ещё 16 марта. В селе установлено временное ограничение въезда и выезда автотранспорта. Началась работа по установке дезбарьеров. - Скот погибает и мы подозреваем, что это ящур. У животных изо рта течёт слизь, повышается температура, заболевшее животное совсем перестает есть сено и пить воду. В течение недели скот погибает, - говорят местные жители. Сельчане считают,что заражение пошло из-за скота, который завезли из Южно-Казахстанской области. - Мы сено закупили, а теперь скот гибнет и куда нам девать его теперь?! И потом мы живем этим, хозяйство нас кормит. Для нас это единственный заработок в сельской местности,- рассказывает местная жительница Умсындык САГЫМГАЛИЕВА. Пожаловались сельчане и на то, что не проводится дезинфекция сараев и загонов. -Мы сами обрабатываем скот йодом. Но теперь в наших аптеках йод закончился. Просыпаемся с утра и боимся зайти в сарай, вдруг снова погибшая скотина, - говорят сельчане. По словам местных жителей, туши мертвых животных по поселку собирает трактор с прицепом, после чего увозит их на условно обозначенный скотомогильник. - И даже скотомогильник у нас ненормальный. Он не огорожен. Туши сжигают, но не всегда закапывают. Также вблизи этого скотомогильника пастбище для мелкого рогатого скота, - сообщили жители. Падеж скота зафиксирован почти в каждом дворе. Жители просят компенсации у властей. По слова акима Коскольского сельского округа Берика ЖАКСЫГАЛИЕВА, с 7 апреля ограничение ввели только для одного дома. - Ограничение ввели только для одного двора из-за того, что там был обнаружен пастериллез. Теперь нам дали указание провести ограничительные мероприятия в нашей местности,- сказал Берик ЖАКСЫГАЛИЕВ. Аким отметил, что по его подсчетам погибло около 150 голов скота. Между тем, сельчане утверждают, что из-за неизвестной инфекции, из-за которой погибает скот, в селе начали болеть дети. - Три дня назад мою дочь госпитализировали в районную больницу. Ей 6 лет. Уже поставлен диагноз "рожа". Если ее состояние ухудшится, то нас направят в областную больницу. Сегодня заболел еще один ребёнок в селе с такими же признаками, как у дочери, - рассказал отец девочки Ерлен ЖАМЕТОВ. Мужчина предполагает, что заболевание у его дочери началось после контакта с больными животными. - Наши дети везде играют. Большая вероятность есть подцепить инфекцию от заражённых животных. Сейчас состояние дочери стабильное. Но наши врачи не берут во внимание и утверждают, что это заболевание не от больных животных, - пояснил Ерлен ЖАМЕТОВ. Получить комментарий от ветеринарных врачей Коскольского сельского округа не удалось. При виде журналистов они просто разбежались. В Косколе насчитывается около 180 домов и более 1 тысячи жителей. От Уральска село находится в 230 км.