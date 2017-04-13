Местные власти уверяют, что погибло не более 150 голов животных, а сельчане говорят, что цифра перевалила за 200, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как стало известно, падеж скота в селе Косколь Каратюбинского района ЗКО начался ещё 16 марта. В селе установлено временное ограничение въезда и выезда автотранспорта. Началась работа по установке дезбарьеров.
- Скот погибает и мы подозреваем, что это ящур. У животных изо рта течёт слизь, повышается температура, заболевшее животное совсем перестает есть сено и пить воду. В течение недели скот погибает, - говорят местные жители.
Сельчане считают,что заражение пошло из-за скота, который завезли из Южно-Казахстанской области.
- Мы сено закупили, а теперь скот гибнет и куда нам девать его теперь?! И потом мы живем этим, хозяйство нас кормит. Для нас это единственный заработок в сельской местности,- рассказывает местная жительница Умсындык САГЫМГАЛИЕВА.
Пожаловались сельчане и на то, что не проводится дезинфекция сараев и загонов.
-Мы сами обрабатываем скот йодом. Но теперь в наших аптеках йод закончился. Просыпаемся с утра и боимся зайти в сарай, вдруг снова погибшая скотина, - говорят сельчане.
По словам местных жителей, туши мертвых животных по поселку собирает трактор с прицепом, после чего увозит их на условно обозначенный скотомогильник.
- И даже скотомогильник у нас ненормальный. Он не огорожен. Туши сжигают, но не всегда закапывают. Также вблизи этого скотомогильника пастбище для мелкого рогатого скота, - сообщили жители.
Падеж скота зафиксирован почти в каждом дворе. Жители просят компенсации у властей.
По слова акима Коскольского сельского округа Берика ЖАКСЫГАЛИЕВА, с 7 апреля ограничение ввели только для одного дома.
- Ограничение ввели только для одного двора из-за того, что там был обнаружен пастериллез. Теперь нам дали указание провести ограничительные мероприятия в нашей местности,- сказал Берик ЖАКСЫГАЛИЕВ.
Аким отметил, что по его подсчетам погибло около 150 голов скота.
Между тем, сельчане утверждают, что из-за неизвестной инфекции, из-за которой погибает скот, в селе начали болеть дети.
- Три дня назад мою дочь госпитализировали в районную больницу. Ей 6 лет. Уже поставлен диагноз "рожа". Если ее состояние ухудшится, то нас направят в областную больницу. Сегодня заболел еще один ребёнок в селе с такими же признаками, как у дочери, - рассказал отец девочки Ерлен ЖАМЕТОВ.
Мужчина предполагает, что заболевание у его дочери началось после контакта с больными животными.
- Наши дети везде играют. Большая вероятность есть подцепить инфекцию от заражённых животных. Сейчас состояние дочери стабильное. Но наши врачи не берут во внимание и утверждают, что это заболевание не от больных животных, - пояснил Ерлен ЖАМЕТОВ.
Получить комментарий от ветеринарных врачей Коскольского сельского округа не удалось. При виде журналистов они просто разбежались.
В Косколе насчитывается около 180 домов и более 1 тысячи жителей. От Уральска село находится в 230 км.
Кристина КОБИНАФото Медета МЕДРЕСОВА
