В законе есть требования, которые кажутся абсурдными предпринимателям, но их за это штрафуют, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат ПАЛЫМБЕТОВ на заседании по защите прав предпринимателей в Уральске рассказал о некоторых тонкостях в законе, которые должны учесть владельцы точек общепита. - Например, есть запрет на реализацию в столовых либо в кафе макарон по-флотски. Еще есть требование, что максимальная толщина омлета не должна превышать трех сантиметров. И таких требований немало в законе. Мы уже выступили с предложениями убрать ряд норм, - пояснил омбудсмен Болат ПАЛЫМБЕТОВ. По данным прокуратуры области, в 2016 году проверок со стороны СЭС было проведено в три раза больше, чем в 2015 году, из них 40% оказались бесполезными.