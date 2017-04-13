Иллюстративное фото из архива "МГ" Уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат ПАЛЫМБЕТОВ на заседании по защите прав предпринимателей в Уральске рассказал о некоторых тонкостях в законе, которые должны учесть владельцы точек общепита. - Например, есть запрет на реализацию в столовых либо в кафе макарон по-флотски. Еще есть требование, что максимальная толщина омлета не должна превышать трех сантиметров. И таких требований немало в законе. Мы уже выступили с предложениями убрать ряд норм, - пояснил омбудсмен Болат ПАЛЫМБЕТОВ. По данным прокуратуры области, в 2016 году проверок со стороны СЭС было проведено в три раза больше, чем в 2015 году, из них 40% оказались бесполезными.