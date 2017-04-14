Нового главу атырауского облздрава представил накануне аким области Нурлан НОГАЕВ в ходе итогового совещания по разъяснению статьи президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Глава региона определил направления работы нового руководителя управления здравоохранения. - Маншук Кудайбергеновна, вас ждёт много работы. К сожалению, наши показатели в области медицины оставляют желать лучшего. В области есть хорошие больницы, новейшее оборудование, однако нужного результата это не дает. Я поручаю вам провести аттестацию, проверить всех своих подчиненных и понять, насколько они соответствуют своим должностям. Избавьтесь от тех, кто не умеет выполнять свою работу, наберите новых специалистов. У вас за плечами большой опыт, поэтому мы доверили вам сферу здравоохранения, чтобы вы навели здесь порядок, - заявил Нурлан НОГАЕВ. Стоит отметить, что по итогам общереспубликанского рейтинга Атырауская область в 2016 году заняла последнее место среди регионов Казахстана по уровню развития системы здравоохранения. ЗКО в этом же рейтинге заняла первое место. Отметим, что в начале апреля этого года неожиданный уход по собственному желанию Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ из руководства облздрава ЗКО насторожил общественность Уральска. Кроме того, из уральского облздрава за последние две недели уволились ещё 9 специалистов, видимо, не пожелавшие трудиться под руководством нового молодого начальника.