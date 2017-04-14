Справка: Джармухамбетов Бегимжан Халибекович родился 10 января 1960 года на разъезде Тузово Чингирлауского района ЗКО. В 1980 году окончил Уральский строительный техникум по специальности техник-строитель, в 2007 году окончил Западно-Казахстанский агротехнический университет по специальности бакалавр строительства. Трудовую деятельность начал с 1982 года инженером-технологом предприятия «Сельхозхимия» Каменского района. В 1983 году работал плотником ПМК-5 треста «Оралпромстрой». 1989-1995 годы возглавлял кооператив «Строитель», в 1995–1999 годы работал прорабом предприятия «Тасқала газификация». С 1999 по 2002 годы работал главным специалистом государственного предприятия по организации строительного производства г.Уральск. В 2003-2013 годы был руководителем ГКП «Коммунальник» в с. Переметное Зеленовского района. В 2013-2017 годы - директор ТОО «Дан и А». С февраля 2017 года исполнял обязанности замакима города Аксай. Женат, воспитывает 3 сыновей, является членом партии «Нұр Отан».Ирина ШУКЛИНА
