Справка: Джармухамбетов Бегимжан Халибекович родился 10 января 1960 года на разъезде Тузово Чингирлауского района ЗКО. В 1980 году окончил Уральский строительный техникум по специальности техник-строитель, в 2007 году окончил Западно-Казахстанский агротехнический университет по специальности бакалавр строительства. Трудовую деятельность начал с 1982 года инженером-технологом предприятия «Сельхозхимия» Каменского района. В 1983 году работал плотником ПМК-5 треста «Оралпромстрой». 1989-1995 годы возглавлял кооператив «Строитель», в 1995–1999 годы работал прорабом предприятия «Тасқала газификация». С 1999 по 2002 годы работал главным специалистом государственного предприятия по организации строительного производства г.Уральск. В 2003-2013 годы был руководителем ГКП «Коммунальник» в с. Переметное Зеленовского района. В 2013-2017 годы - директор ТОО «Дан и А». С февраля 2017 года исполнял обязанности замакима города Аксай. Женат, воспитывает 3 сыновей, является членом партии «Нұр Отан».

Бегимжан Джармухамбетов Сегодня, 14 апреля, в городе Аксае Бурлинского района ЗКО прошли выборы акима города. В них приняли участие все 13 депутатов районного маслихата. Как стало известно, 94% голосов было отдано за 57-летнего Бегимжана Джармухамбетова, занимавшего должность и.о. акима Аксая. Еще 6% голосов было отдано второму кандидату Кадыру Разиеву - главному специалисту Жарсуатского сельского округа. Напомним, с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и появления такой должности как аким города, на этом посту уже сменилось три руководителя. «Долгожителем» из них стал Кайрат УТЕГЕНОВ, пробывший мэром Аксая почти два года, ныне он работает заместителем акима Бурлинского района. Его приемник Жетин ЕРМУКАНОВ в июле прошлого года уволился по собственному желанию, а сменившая его Айымгул ТРЖАНОВА спустя пару месяцев была отстранена от занимаемой должности из-за административного взыскания. 14 февраля 2017 года в Аксае вновь прошли выборы. Но депутаты районного маслихата, участвовавшие в них, не смогли прийти к единому мнению, их голоса разделились 50 на 50. По этой причине выборы были перенесены. Тогда соискателями на должность акима города Аксай были заявлены кандидатуры заместителя акима Бурлинского сельского округа Есбола БАХИЕВА и акима Бумакольского сельского округа Жанар ЖУМАШЕВОЙ.