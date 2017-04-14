Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, взятку следователю дали за незаконное решение по уголовному делу. - Подозреваемый сотрудник полиции задержан и с санкции суда заключен под стражу, - пояснили в пресс-службе прокуратуры области. Прокуроры призывают всех, кто имеет информацию о подобных фактах, обратиться в прокуратуру ЗКО.