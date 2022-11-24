- Поскольку с начала 2023 года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам, если считает целесообразным, - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, открывая сессию ОДКБ в Ереване.Позже пресс-служба Акорды сообщила, что в рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года. Имангали Тасмагамбетов родился в Атырауской области в 1956 году. Занимал должности помощника первого президента Казахстана, акима Атырауской области, Алматы и Астаны, премьер-министра, госсекретаря, министра обороны. С 2017 по 2019 год был послом Казахстана в России. После вышел на пенсию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарём ОДКБ
Бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарём Организации договора о коллективной безопасности. Фото: посольство РК и РФ Ранее этот пост в течение трёх лет занимал Станислав Зась. - Поскольку с начала 2023 года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам, если считает целесообразным, - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, открывая сессию ОДКБ в Ереване. Позже пресс-служба Акорды сообщила, что в рамках плановой