Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарём ОДКБ

Бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарём Организации договора о коллективной безопасности. Фото: посольство РК и РФ Ранее этот пост в течение трёх лет занимал Станислав Зась. - Поскольку с начала 2023 года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам, если считает целесообразным, - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, открывая сессию ОДКБ в Ереване. Позже пресс-служба Акорды сообщила, что в рамках плановой