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Социум

Информацию о дезинфекции скважины с питьевой водой рассылают в Уральске

В рассылке уральцев просят запастись водой на двое суток, передаёт портал «Мой ГОРОД». В WhatsApp уральцы пересылают друг другу информацию о том, 10 ноября пройдёт дезинфекция скважины и всей системы подачи воды. Горожан попросили запастись водой на 48 часов для питья и хозяйственных нужд. Однако в ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что эта информация является ложной и призвали уральцев не поддаваться недостоверным информационным взбросам в социальных сетях. А доверять только официальным источникам - страница компании в Instagram batys.su.arnasy. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, п
Арайлым Усербаева
Информацию о дезинфекции скважины с питьевой водой рассылают в Уральске
В рассылке уральцев просят запастись водой на двое суток, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Информацию о дезинфекции скважины с питьевой водой рассылают в Уральске
Информацию о дезинфекции скважины с питьевой водой рассылают в Уральске
В WhatsApp уральцы пересылают друг другу информацию о том, 10 ноября пройдёт дезинфекция скважины и всей системы подачи воды. Горожан попросили запастись водой на 48 часов для питья и хозяйственных нужд. Однако в ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что эта информация является ложной и призвали уральцев не поддаваться недостоверным информационным взбросам в социальных сетях. А доверять только официальным источникам - страница компании в Instagram batys.su.arnasy. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дезинфекция

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