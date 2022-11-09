Информацию о дезинфекции скважины с питьевой водой рассылают в Уральске

В рассылке уральцев просят запастись водой на двое суток, передаёт портал «Мой ГОРОД». В WhatsApp уральцы пересылают друг другу информацию о том, 10 ноября пройдёт дезинфекция скважины и всей системы подачи воды. Горожан попросили запастись водой на 48 часов для питья и хозяйственных нужд. Однако в ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что эта информация является ложной и призвали уральцев не поддаваться недостоверным информационным взбросам в социальных сетях. А доверять только официальным источникам - страница компании в Instagram batys.su.arnasy. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, п