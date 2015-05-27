Иностранцев незаконно привлекали на работу в крестьянских хозяйствах ЗКО

Сегодня, 27 мая, в ДВД ЗКО прошел брифинг, на котором начальник отдела управления миграционной полиции области Исатай КАМЕШЕВ рассказал об итогах ОПМ "Нелегал". Фото из архива "МГ" По словам Исатая КАМЕШЕВА, ОПМ "Нелегал" в нашей области проходил с 18 по 22 мая. - За это время нами было выявлено 274 нарушения правил пребывания на территории РК и осуществление деятельности со стороны иностранных граждан, - рассказал Исатай КАМЕШЕВ. - Кроме того, за нарушение были привлечены к ответственности 43 гражданина Казахстана, из них 13 работодателей за использование рабочей силы без разрешения. В основн