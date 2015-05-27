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Происшествия Социум

Иностранцев незаконно привлекали на работу в крестьянских хозяйствах ЗКО

Сегодня, 27 мая, в ДВД ЗКО прошел брифинг, на котором начальник отдела управления миграционной полиции области Исатай КАМЕШЕВ рассказал об итогах ОПМ "Нелегал". Фото из архива "МГ" По словам Исатая КАМЕШЕВА, ОПМ "Нелегал" в нашей области проходил с 18 по 22 мая. - За это время нами было выявлено 274 нарушения правил пребывания на территории РК и осуществление деятельности со стороны иностранных граждан, - рассказал Исатай КАМЕШЕВ. - Кроме того, за нарушение были привлечены к ответственности 43 гражданина Казахстана, из них 13 работодателей за использование рабочей силы без разрешения. В основн
Анэль Кайнеденова
Иностранцев незаконно привлекали на работу в крестьянских хозяйствах ЗКО
Сегодня, 27 мая, в ДВД ЗКО прошел брифинг, на котором начальник отдела управления миграционной полиции области Исатай КАМЕШЕВ рассказал об итогах ОПМ "Нелегал".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" По словам Исатая КАМЕШЕВА, ОПМ "Нелегал" в нашей области проходил с 18 по 22 мая. - За это время нами было выявлено 274 нарушения правил пребывания на территории РК и осуществление деятельности со стороны иностранных граждан, - рассказал Исатай КАМЕШЕВ. - Кроме того, за нарушение были привлечены к ответственности 43 гражданина Казахстана, из них 13 работодателей за использование рабочей силы без разрешения. В основном иностранцев привлекают на работы в крестьянские хозяйства области. Как стало известно, по итогам ОПМ за пределы РК было выдворено 9 иностранцев, еще 9 иностранных граждан были водворены в ИВС. Кроме того, за незаконное пресечение государственной границы был задержан житель нашей области. - В Казталовском районе он незаконно пресек государственную границу, по данному факту начато досудебное расследование, - рассказал Исатай КАМЕШЕВ.
нарушения иностранцы

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