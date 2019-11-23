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Социум

Иностранцы едва не замерзли на трассе в ЗКО

ЧП произошло 22 ноября в 07.06 в Сырымском районе на автотрассе Самара-Шымкент, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что автобуса марки Vanhool произошла поломка воздушного компрессора. - Сотрудники ДЧС ЗКО эвакуировали в село Жымпиты 23 пассажира, которые были размещены в пункте обогрева на базе ДЭУ №39 АО «Казавтодор». Как выяснилось позже, ими оказались 21 гражданин Узбекистана и 2 граждан Таджикистана. Среди эвакуированных пострадавших нет, устранение неисправности проводится на месте, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. В 23.30 того же дня пассажир
Дана Рахметова
Иностранцы едва не замерзли на трассе в ЗКО
ЧП произошло 22 ноября в 07.06 в Сырымском районе на автотрассе Самара-Шымкент, сообщает  корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что автобуса марки Vanhool произошла поломка воздушного компрессора. - Сотрудники ДЧС ЗКО эвакуировали в село Жымпиты 23 пассажира, которые были размещены в пункте обогрева на базе ДЭУ №39 АО «Казавтодор». Как выяснилось позже, ими оказались 21 гражданин Узбекистана и 2 граждан Таджикистана. Среди эвакуированных пострадавших нет, устранение неисправности проводится на месте, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. В 23.30 того же дня пассажиры уехали. Нужно отметить, что граждане Республики Таджикистан, которые были в числе спасенных, искренне поблагодарили сотрудников ЧС и местных исполнительных органов за оперативность.
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трасса

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