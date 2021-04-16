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Происшествия Социум

Иностранец на большегрузе насмерть сбил женщину в Актобе

44-летняя женщина скончалась в реанимации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 14 апреля около 22.00 на трассе Южного обхода в поселке Заречный-1. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 60-летний гражданин Турции за рулем автомашины Iveko сбил 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. – В результате ДТП пешеход госпитализирована в реанимационное отделение БСМП, где 15 апреля от полученных травм скончалась. По данному факту проводится досудебное расследование по с
Арайлым Усербаева
Иностранец на большегрузе насмерть сбил женщину в Актобе
44-летняя женщина скончалась в реанимации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 человек погибли в авариях в Актюбинской области
13 человек погибли в авариях в Актюбинской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 14 апреля около 22.00 на трассе Южного обхода в поселке Заречный-1. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 60-летний гражданин Турции за рулем автомашины Iveko сбил 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. – В результате ДТП пешеход госпитализирована в реанимационное отделение БСМП, где 15 апреля от полученных травм скончалась. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются переходы проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом. Такие нарушения говорят о низкой дорожной культуре и дисциплине пешеходов, - сообщили в полиции.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ДТП пешеход большегруз

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