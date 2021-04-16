Иностранец на большегрузе насмерть сбил женщину в Актобе

44-летняя женщина скончалась в реанимации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 14 апреля около 22.00 на трассе Южного обхода в поселке Заречный-1. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 60-летний гражданин Турции за рулем автомашины Iveko сбил 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. – В результате ДТП пешеход госпитализирована в реанимационное отделение БСМП, где 15 апреля от полученных травм скончалась. По данному факту проводится досудебное расследование по с