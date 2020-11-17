Иллюстративное фото из архива "МГ" В распоряжение редакции "МГ" попала аудиозапись, в которой мужчина рассказывает о том, что на протяжении длительного времени его незаконно удерживали в населенном пункте Таскалинского района. – Меня зовут Азатбек Амиров. Я убежал из города Уральск, а точнее из поселка Бастау Таскалинского района. Там я девять месяцев провел в рабстве у казаха. Его дочь помогла мне, и я сумел убежать. Сейчас там остались еще несколько кыргызов. Зовут их Темир, Эмиль и Каныбек. Братья-кыргызы, помогите ребятам, они уже 8 лет в рабстве, - говорит мужской голос на кыргызском языке (перевод редакции). Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков рассказал, 14 ноября в отдел полиции Таскалинского района позвонил неизвестный мужчина и попросил проверить информацию о незаконном удержании нескольких граждан Киргизии. На место сразу же выехала группа в составе руководителей соответствующих подразделений ДП ЗКО. Информация о незаконном удержании иностранных граждан оказалась ложной. – Поступила аудиозапись, где 38-летний гражданин Кыргызской Республики говорит, что в селе Бастау, Таскалинского района 60-летний мужчина у себя дома незаконно удерживает 4-5 граждан Кыргызской Республики, откуда он якобы убежал. В ходе проверки было установлено, что иностранец действительно работал в крестьянском хозяйстве. Работал по договору один, других граждан Киргизии в КХ не было. Данный факт подтвердили опрошенные местные жители, которые дали показания, что в селе Бастау иностранных граждан кроме вышеуказанного гражданина они не видели. При этом местные жители отметили, что Амиров за время своего пребывания в селе свободно передвигался по населенному пункту и его никто не удерживал. Проработав в КХ в качестве разнорабочего, до начала ноября 2020 года он выехал в г.Алматы. При этом глава КХ оплатил ему 100 тысяч тенге за работу и на дорогу. Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у иностранца истек срок временной регистрации и чтобы избежать депортации в Киргизию и штрафа он придумал эту историю с незаконным удержанием, – рассказал Болатбек Белгибеков.