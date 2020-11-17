Иллюстративное фото с сайта www.prosota.ru Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы по Атырауской области, в колонию УГ-157/11 бывшие осужденные пытались доставить мобильные телефоны, перебросив их через основное ограждение. Сотрудники колонии УГ-157/9 передали полиции ориентировку на машину и с помощью камер «Сергек» правонарушителей задержали. - Троих парней задержали в центре города. Задержанные привлечены к административной ответственности по статье 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов». Еще раз напоминаем, что по периметру УГ-157/11 установлено сплошное видеонаблюдение с охватом слепых «зон», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области.