Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев, выступая на брифинге, рассказал, что в Уральске несколько заведений нарушили карантин не один и даже не два раза. - На сегодняшний день имеются такие факты, когда предприниматели (владельцы ресторанов, кафе и банкетных залов - прим. автора) проводят одно, два и более мероприятий. Ранее на них были наложены меры административного характера. У нас имеется 6 материалов на злостных нарушителей ограничительных мер. По ним были поданы исковые материалы в межрайонный экономический суд. Сейчас они находятся на рассмотрении, об итогах мы сообщим, - пояснил Нурлыбек Мустаев. По его словам, сейчас к ответственности привлекаются и владельцы коттеджей, в которых проводятся торжества. - Вопрос коттеджей неоднократно обсуждался и на оперативном штабе. Мониторинговой группой ведется работа, если им сообщают о факте нарушения любым способом - звонок и т.д. На сегодняшний день в городское управление поступило пять материалов, из них в трех случаях виновник привлечен к ответственности, еще два материала находятся на рассмотрении, - рассказал Мустаев. Что касается ограничений в выходные, то Нурлыбек Мустаев пояснил, что нельзя говорить о том, что из-за ограничений заболеваемость падает. - Особой разницы нет. Заболеваемость как и на прошлой неделе. Что касается ограничений в выходные дни - пока что-либо утверждать рано, потому что, как вы знаете, инкубационный период заболевания COVID-19 составляет 14 дней. Локдаун в выходные дни - это одна из мер, которые направлены на стабилизацию ситуации. Это комплекс мероприятий, которые мы должны выполнять, - пояснил он.