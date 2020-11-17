Нужен только интернет и 10 минут времени.
Теперь нет нужды идти в банк с документами, чтобы открыть счет для ИП. Halyk Bank первым на рынке СНГ разработал и внедрил совместно с порталом Egov.kz уникальный по мировым меркам полноценный сервис, который позволяет предпринимателю в удаленном режиме пройти процедуру онлайн открытия счета для ИП в Halyk Bank без физического посещения отделения. Причем услуга доступна 24/7 и даже в выходные дни.
Процесс открытия счета для ИП с регистрацией и обработкой данных со стороны банка занимает всего 5–10 минут, при этом для открытия дистанционного счета предпринимателю достаточно скачать мобильное приложение для бизнеса Onlinebank (в Google play для Android или в App Store для iOS), пройти процедуру видеоидентификации, имея на руках удостоверение личности. При этом вся информация по новому пользователю будет выгружаться в автоматическом режиме из государственной базы данных. Второй путь онлайн открытия счета для ИП – это войти на сайт openaccount.halykbank.kz
, ввести мобильный номер, подвязанный к базе Egov, и пройти простую регистрацию. И всё. Для сравнения – в любом банке такая процедура займет минимум полчаса.
Индивидуальные предприниматели, представляющие малый и микро– бизнес могут пройти эту процедуру, включающую подачу сведений об ИП и их проверку, полностью в удаленном режиме.
– Я работаю бухгалтером, и у нас несколько компаний, которые я веду. Об услуге онлайн открытия счета для ИП узнала от коллег. Процедура очень удобная, по длительности занимает минут 5, не больше. По роду деятельности я участвую в государственных закупках, мы оказываем бухгалтерские услуги и услуги по доставке груза. Я пользуюсь и другими услугами банка, все просто и удобно. На сегодняшний день приложение Onlinebank, одно из самых оптимальных, легких – по открытию счета, по снятию денег, по переводам, – говорит клиент банка Руфина Ералиева.
С момента запуска услуги более 10 000 предпринимателей уже открыли счета в Halyk Bank в дистанционном формате.
– Постоянное развитие технической платформы и интеграция с различными внешними сервисами, в том числе и с сервисами государственных органов, позволяет нам запускать новые онлайн сервисы. Например, благодаря тому, что в Halyk Bank был запущен собственный аккредитованный облачный удостоверяющий центр, а также была произведена интеграция с сервисом единой авторизации АО "НИТ" мы смогли запустить наш сервис онлайн открытия счета для ИП, – говорит директор департамента Onlinebank Руслан Серазитдинов.
Сегодня в Казахстане активных субъектов малого и микробизнеса всего 900 тысяч. Из них те, кто потенциально мог бы стать потребителями цифровых услуг, исходя из доли охвата интернетом (около 70%), составляют только 650 тысяч. И из этой цифры предприниматели, которые готовы и уже используют цифровые банковские продукты – 300–350 тысяч.
Именно эта категория – потенциальная клиентура Halyk Bank, заинтересованная в удобном, комфортном и полностью дистанционном сервисе подключения к цифровым банковским услугам.
Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.
