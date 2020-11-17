Бактияру Болату 26 октября исполнилось 10 лет. Учился он в школе-гимназии №42, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Место, где произошла трагедия
Сегодня, 17 ноября, 22-летняя девушка за рулем кроссовера насмерть
сбила ребенка на пешеходном переходе на улице Московской.
По словам дяди Бактияра Болата по имени Алмас, утром мальчик шел на спортивную секцию во Дворец школьников.
- Ничего не предвещало беды, он встал с утра, позавтракал, как обычно мама его проводила на занятия. Он каждое утро идет по одной и той же дороге, и переходит ее в одном месте - по пешеходному переходу, - говорит Алмас. - Сегодня ушел, а спустя 1,5 часа нам сообщили о его смерти.
Дядя говорит, что в больницу его племянника привезли еще живым, однако, увы, врачам спасти его не удалось.
- За рулем автомобиля была молодая девушка, возможно, у нее нет опыта вождения, но никто не освобождает ее от ответственности. Мы хотим, чтобы ее наказали по всей строгости закона. Родители девушки приезжали с извинениями к нам, но мы не готовы их простить. Говорят, что она ехала не одна, в салоне находилось двое детей и вместо педали тормоза, она нажала на педаль газа. Я, к примеру, в это не верю, что не скажешь, лишь бы не арестовали, - рассказал дядя Бактияра.
Родственники погибшего мальчика рассказали, что ребенок был очень самостоятельным и всегда стремился к победе. Первый помощник в доме.
- Он участвовал в соревнованиях, с раннего детства увлекался спортом. А теперь его нет, - говорит Алмас.
Директор школы-гимназии №42 Ерик Темиргалиев рассказал, что мальчик учился в четвертом классе, был активным и способным ребенком, занимался борьбой.
– Бактияр Болат посещал нашу школу с класса предшкольной подготовки. Учился он хорошо, всегда стремился к новым знаниям. В этом году мальчик учился в четвертом классе. О сегодняшней трагедии мы узнали от нашего школьного инспектора. ДТП произошло около 9.00, его сбили на пешеходном переходе. В его карманах не нашли ни документов, ни каких-либо справок, которые содержали бы личную информацию. Ему была оказана медицинская помощь, Бактияра госпитализировали в больницу. Я был у него дома, встречался с родителями. Семья полная, образцовая, воспитывают четверых детей. Ребенок был воспитанным. Мы всем коллективом скорбим вместе с его родными и близкими. Дежурные классы делятся на две группы, по 12 и 13 учеников. Бактияр учился во вторую смену, занятия у него начинаются в 13.30. Он посещал спортивную секцию во Дворце школьников, и утром он направлялся именно туда. Мальчик занимался борьбой. Его дом находится недалеко от Дворца школьников, - рассказал Ерик Темиргалиев.
Похороны Бактияра пройдут 19 ноября.
Напомним
, 20 ноября 2019 года в 5 микрорайоне на ул. Нур мужчина сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. В час ночи водитель
был установлен и водворен в ИВС.
Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами. В момент ДТП она переходила дорогу
в руке со светоотражающей лентой, Айару была уверена, что водитель увидит ее и остановится перед пешеходным переходом.
17 февраля, в Уральске вынесли приговор в отношении водителя Валерия Петрунина. Ему было назначено наказание
в виде 2,5 года лишения свободы.
Школа, где учился Бактияр Болат
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА