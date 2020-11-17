С августа по постановлению главного санврача области в районном садике Акбопе стали вновь работать дежурные группы. Изначально таких групп было 4, теперь их число выросло до 6. Сейчас детский сад посещают 90 детей. -И сотрудники и дети при входе обязательно проходят фильтр. Проверяется температура и другие симптомы простудных заболеваний. Закуплены антисептики перчатки, маски, дезинфекционные коврики. Все необходимое в фонде имеется. В целом детский сад рассчитан на 140 человек, - рассказала заведующая детским садом «Акбопе» Дария Турганалиева. Все специалисты прошли медицинский осмотр и в детском саду «Бобек». Его посещают 55 детей. Здесь также выполняются все санитарные требования установленные на данный момент. - В период пандемии мы с супругом оба работаем. Ребенка не с кем оставить дома. Поэтому мы были вынуждены написать заявление, чтобы наша дочка посещала садик. Все родители ежедневно следят за соблюдением санитарных норм. Пока все идет отлично. замечаний нет, - сообщила жительница районного центра Арайлым Дуинбаева. Всего по Таскалинскому району на сегодняшний день работают 16 групп, где воспитываются 199 малышей. В старших группах утверждены образовательные программы, с детьми работают 59 педагогов.