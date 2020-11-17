Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 12 ноября в ходе проверки ГКП «Центр занятости акимата Жанибекского района» установлено два факта мошенничества по государственной программе. – В 2017 году 59-летний руководитель крестьянского хозяйства, в рамках государственной программы развития «Производительной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» путем обмана и злоупотребления доверием, предоставив недостоверные сведения о работниках, получил от государства деньги в сумме 1,2 млн тенге. Таким же путем в 2018 году 45-летний руководитель КХ «Закария» получил 1,9 млн тенге, - сообщили в полиции. Полицейские начали досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".