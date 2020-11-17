Благодарственные письма, почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РК, медали «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» и «Еңбек ардагері» от рук акима области получили руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работники перерабатывающих предприятий области, ветераны сельскохозяйственной отрасли. Гали Искалиев поблагодарил людей, которые трудятся на земле, за самоотверженный и добросовестный труд. – Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» поставил перед местными властями ряд задач, решение которых несомненно придаст новый импульс развитию агропромышленного комплекса. В настоящее время в регионе полным ходом идет цифровизация агропромышленного комплекса с использованием цифровых технологий. Надеюсь, что сельхозработники нашего региона приложат свои усилия для реализации поставленных задач, – подчеркнул спикер. В этом году сельскохозяйственная отрасль пережила сложный и особенный период. В условиях пандемии преимущества и стратегическое значение аграрного сектора стали очевидны. – Считаю, что заслуживают всяческого уважения сотрудники сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий, которые регулярно обеспечивают население нашего региона продуктами питания и регулярно проводят работы по посевной и уборочной кампании. Общеизвестно, что основа бизнеса в сельской местности - это сельское хозяйство, – отметил Гали Искалиев. По его словам, сегодня в аграрном секторе области работает около 50 тысяч человек. В текущем году на поддержку аграрного сектора было направлено 20,6 млрд тенге, что на 30,4% больше, чем в 2019 году. По итогам 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства области составила 167,7 млрд тенге. – Все эти заслуги стали возможны благодаря вам, труженикам села, – подытожил Гали Искалиев.