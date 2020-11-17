Всего же за это время к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлечены более тысячи водителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 9 по 15 ноября сотрудники батальона патрульной полиции выявили 1002 нарушения ПДД. Один из 15 пьяных водителей, 35-летний владелец автомашины Toyota Land Cruiser, был остановлен 14 ноября после 3.00 на улице Тайманова. По результатам медицинского освидетельствования была установлена степень опьянения водителя.

– Документы, собранные в отношении любителя выпить за рулем, в соответствии со статьей 608 КоАП РК "Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения" были направлены в специализированный административный суд. В этот период также было выявлено 47 водителей, уклоняющихся от заключения договора обязательного страхования, зафиксировано три факта выезда автомобилей на встречную полосу движения, пять фактов нахождения за рулем автомобилистов, ранее лишенных водительских прав, - рассказали в полиции.

При осмотре автомобиля ВАЗ-21103, остановленного в поселке Геолог, установлено, что 22-летний водитель и вовсе был лишен права управления транспортными средствами. Он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 МРП. Кроме того, выявлено 36 водителей, управлявших транспортными средствами, не соответствующими техническим стандартам: на их автомобилях установлены ксенон и лед-лампы.

Иллюстративное фото из архива "МГ"