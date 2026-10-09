Иностранные авто и «праворульки» проверят полицейские на трассах ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской области регулярно проверяют машины, которые возят пассажиров, чтобы пресекать нелегальные рейсы, сообщили в департаменте полиции ЗКО. Главная цель таких рейдов - уберечь людей на дорогах и предотвратить аварии. Под проверку попали таксисты-нелегалы на трассах Уральск - Атырау - Уральск, Актобе - Уральск и Таскала - Уральск, а также машины с иностранными номерами и праворульные авто, перевозящие людей.

- Так, на трассе из Актобе в Уральск остановили Toyota Alphard: оказалось, что у водителя нет никаких разрешений на перевозку пассажиров. Он признался, что нашел клиентов через мобильное приложение и вез их в Уральск за деньги. За незаконный бизнес без регистрации и документов его привлекли к отвественности, - отметили в ведомстве.

Полиция предупреждает: поездка с нелегалом - это лишний риск. Без лицензий никто не проверяет техническое состояние машины, самочувствие водителя и соблюдение им элементарных норм безопасности. Кроме того, уставшие водители или те, кто садится за руль после употребления алкоголя, угрожают жизни всех участников движения.

В связи с этим стражи порядка призывают граждан выбирать только официальных перевозчиков с полным пакетом документов, особенно для дальних поездок.

