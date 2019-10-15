Иностранные вузы предлагают уральским школьникам бесплатно получить образование

В Уральск приехали представители более 39 университетов для участия в международной образовательной выставке International Education Fair - 2019, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15 октября в здании казахского драматического театра имени Х.Букеевой состоялась образовательная выставка International Education Fair - 2019, в которой приняли участие университеты США, Франции, Германии, Чехии, Латвии, Великобритании, Канады, Польши, России. Помимо условий обучения, которые предлагают абитуриентам, на выставке можно было познакомиться и с международными стипендиальными программами. Также