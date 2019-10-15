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Происшествия

Иностранные вузы предлагают уральским школьникам бесплатно получить образование

В Уральск приехали представители более 39 университетов для участия в международной образовательной выставке International Education Fair - 2019, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15 октября в здании казахского драматического театра имени Х.Букеевой состоялась образовательная выставка International Education Fair - 2019, в которой приняли участие университеты США, Франции, Германии, Чехии, Латвии, Великобритании, Канады, Польши, России. Помимо условий обучения, которые предлагают абитуриентам, на выставке можно было познакомиться и с международными стипендиальными программами. Также
Кристина Кобина
Иностранные вузы предлагают уральским школьникам бесплатно получить образование
В Уральск приехали представители более 39 университетов для участия в международной образовательной выставке International Education Fair - 2019, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
15 октября в здании казахского драматического театра имени Х.Букеевой состоялась образовательная выставка International Education Fair - 2019, в которой приняли участие университеты США, Франции, Германии, Чехии, Латвии, Великобритании, Канады, Польши, России. Помимо условий обучения, которые предлагают абитуриентам, на выставке можно было познакомиться и с международными стипендиальными программами. Также многими университетами было предложено бесплатное обучение, но для этого нужно соответствовать некоторым условиям зарубежного вуза. К примеру, Западно-Чешский университет делает акцент на знании государственного языка, и если абитуриент всего навсего его знает, он вправе получить бесплатное образование. По словам представителя Западно-Чешского университета Михаила Ванека, у них обучаются два студента из Уральска, а также из других городов Казахстана. - Наш университет находится в Чешской республике, город Пльзен. Мы приехали поучаствовать в выставке, чтобы повысить свой престиж. Нашим абитуриентам мы предлагаем изучение чешского языка полугодовыми и годовыми курсами. Это делается для того, чтобы в дальнейшем он смог получить бесплатное образование, а при хорошей учёбе даже приличную стипендию, - сказал Михаил Ванек. - Но при этом студент должен оплачивать проживание в общежитии, а если он будет жить в общаге, то может пользоваться льготами на питание и платить только половину стоимости блюда, а также оплачивать только половину от стоимости проезда. Михаил Ванек отметил, что в городе, в котором расположен университет, очень хорошо развито производство. - В год в среднем стоимость обучения составляет около трех тысяч евро. В нашем крае выпускают по всему миру известное пиво, собирают автомобили, производят разные турбины, оборудования электростанций. Есть много современных предприятий, и от этого зависит напрямую к каким профессиям обучает наших студентов. Самые перспективные это технические специальности и для этого у нас открыто три технических факультета, - сказал Михаил Ванек. Стоит отметить, что на ярмарке собрались сотни школьников. Многие из-них проходят специальную подготовку, учат язык только для того, чтобы получить зарубежное образование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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