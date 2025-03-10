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Социум

«Интенсивное снеготаяние и подъем уровня воды на реках»: синоптики о погоде на 11 марта в ЗКО

В регионе объявлено штормовое предупреждение.
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«Интенсивное снеготаяние и подъем уровня воды на реках»: синоптики о погоде на 11 марта в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», в связи с резким повышением температурного фона в Западно-Казахстанской области, а именно в Бурлинском и Шынгырлауском районах до +5+7°С, в Сырымском и Каратобинском районах до +7+9°С, в Уральске, Таскалинском, Теректинском, Акжайыкском и в районе Байтерек до +8+10°С, в период с 11 по 13 марта ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

11 марта в Уральске ожидается переменная облачность, погода без осадков, туман. Днем +5 градусов, ночью -6. 

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В Атырау ожидается облачная погода. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью -4. 

В Актобе малооблачно. Днем +2 градусов, ночью -7. 

В Актау синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +2.

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