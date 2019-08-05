Технический директор компании TORUS.KZ Даурен Габдуллаев рассказал, что интерактивная 3D карта «TorusMaps» была разработана с целью популяризации туристического потенциала Западно-Казахстанской области. - Интерактивная 3D карта «TorusMaps» - это программно-аппаратный комплекс на основе сенсорной панели и подставки с подсветками в виде карты Казахстана, с анимированными метками достопримечательностей и исторических мест, предназначенный для демонстрации фотографий, видеофильмов, виртуальных туров, 3D моделей, описательных и исторических данных сакральных мест Западно-Казахстанской области. Многие местные жители не имеют о них представления. Данная программа разработана по лепестковой технологии. Выбор пал на нее, потому что эта технология позволяет создать доступ к таким элементам, как графическая информация, описание, мультимедийная информация, виртуальный тур и 3D модель. В формате 3D посетитель погружается в виртуальный мир. Уже было оцифровано более 7 сакральных мест ЗКО. В дальнейшем планируем разрабатывать это направление, так как у нас свыше 70 сакральных мест. Туристы смогут просмотреть через карту не только объекты отдыха и шопинга, также там будет предоставлена информация по охоте и рыбалке, - пояснил Даурен Габуллаев. Технический директор компании TORUS.KZ отметил, что в будущем технология будет усовершенствоваться. - Сейчас осуществлен локальный доступ, разрабатываем веб-версию. Некоторые материалы доступны на сайте TORUS.KZ. Данная разработка была заказана по линии акимата управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО. Таких терминалов у нас будет два, один будет расположен на железнодорожном вокзале и второй в торгово-развлекательном центре "Сити центр" или же в ЦОНе. Я думаю, данная технология позволит жителям и потенциальным туристам проявить интерес, повысить туристическую активность. В Казахстане это первый проект, который осуществлен в социальном формате, - дополнил Даурен Габдуллаев. К слову, стоимость одного терминала составляет 1,8 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.